Ижевская филармония сообщила о переносе сезона
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы.
Выступления местных коллективов и приглашённых артистов переносятся на следующий сезон.
«Я уверен, концерты состоятся. Будут отдельные концерты с наполняемостью 10%, 20%, может быть 100%. Мы ждём», — цитирует издание директора филармонии Алексея Фомина.
По его словам, как только дадут разрешение, залы откроются для мероприятий в формате одного отделения.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области отменён ряд ограничительных мер.