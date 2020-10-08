Ижевская филармония сообщила о переносе сезона

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Удмуртская государственная филармония Ижевска сообщила о переносе концертного сезона.
Ижевская филармония сообщила о переносе сезона
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы.

Выступления местных коллективов и приглашённых артистов переносятся на следующий сезон.

«Я уверен, концерты состоятся. Будут отдельные концерты с наполняемостью 10%, 20%, может быть 100%. Мы ждём», — цитирует издание директора филармонии Алексея Фомина.

По его словам, как только дадут разрешение, залы откроются для мероприятий в формате одного отделения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области отменён ряд ограничительных мер.

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