Синоптик рассказала о пожароопасности в Ставропольском крае
- © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
Об этом сообщает newstracker.ru.
«Практически повсеместно на территории края отмечается чрезвычайная пожароопасность, за исключением нескольких районов на юго-западе Ставрополья», — заявила Клименко.
По её словам, установлен пятый класс пожароопасности. Соответствующие организации принимают меры. Объявлен особый режим.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с 5 октября началось резкое похолодание.