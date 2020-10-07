Синоптик рассказала о пожароопасности в Ставропольском крае

Заместитель начальника Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по гидрометобеспечению Наталья Клименко рассказала о пожароопасности в регионе.

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

Об этом сообщает newstracker.ru. «Практически повсеместно на территории края отмечается чрезвычайная пожароопасность, за исключением нескольких районов на юго-западе Ставрополья», — заявила Клименко. По её словам, установлен пятый класс пожароопасности. Соответствующие организации принимают меры. Объявлен особый режим. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с 5 октября началось резкое похолодание.