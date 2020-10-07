St. Petersburg Fashion Week пройдёт 15—18 октября
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Об этом сообщает Nation News.
В Неделе моды примут участие как известные российские дизайнеры, так и новички.
Также запланированы деловая и образовательная программы.
Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Санкт-Петербурга, комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, Центра развития и поддержки предпринимательства.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что подведены итоги первого этапа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая впервые полностью прошла онлайн.