St. Petersburg Fashion Week пройдёт 15—18 октября

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St. Petersburg Fashion Week состоится 15—18 октября в помещении Александринского театра.
St. Petersburg Fashion Week пройдёт 15—18 октября
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Об этом сообщает Nation News.

В Неделе моды примут участие как известные российские дизайнеры, так и новички.

Также запланированы деловая и образовательная программы.

Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Санкт-Петербурга, комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, Центра развития и поддержки предпринимательства.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что подведены итоги первого этапа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая впервые полностью прошла онлайн.

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