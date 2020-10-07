Венский бал пройдёт 17 декабря в Москве

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Венский бал состоится 17 декабря в Москве. Мероприятие будет посвящено 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена.
Венский бал пройдёт 17 декабря в Москве
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Об этом сообщают «Дни.ру».

Танцевальную программу сопроводят симфонический и джазовый оркестры.

Среди участников — солисты Большого театра Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор), а также солисты Мариинского театра Михаил Петренко (бас) и Виктория Ястребова (сопрано).

Ведущий и главный танцмейстер — президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».

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