Алёна Мордовина рассказала о работе с известными артистами

Актриса Алёна Мордовина рассказала о работе с известными коллегами.

«В «Кухне», например, я снималась с Дмитрием Владимировичем Нагиевым, с Дмитрием Юрьевичем Назаровым. С Назаровым я часто общалась, мы много были вместе в кадре», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, Назаров в чём-то очень строг, например, в том, что касается профессии, и он мог поспорить с режиссёром или со сценаристами.

Кроме того, Мордовина назвала западных актрис, которые её вдохновляют.

«Я обожаю Мэрил Стрип. Одна из лучших актрис в мире. Она во всех образах хороша. Она обаятельна, она вживается, она профессиональна. Ещё мне нравится Натали Портман», — сообщила она.

Ранее, как сообщал портал Newinform, актёр и телеведущий Пётр Романов рассказал о самой запоминающейся роли.