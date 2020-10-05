Актёр и телеведущий Пётр Романов рассказал о самой запоминающейся роли.

«Как ни странно, это роль в картине «Он —дракон». Этот мой первый и пока самый запомнившийся проект», — цитирует артиста Newinform.

Романов также заявил, что ему нравится творчество современного режиссёра Олега Трофима.

«Он — выдающийся клипмейкер и талантливый режиссёр, который делает неординарные вещи. К сожалению, с ним мне пока поработать не удалось», — сообщил актёр.

По его словам, также можно выделить творчество режиссёра Егора Абраменко, с которым они вместе работали на площадке и у которого особенный взгляд на съёмку рекламы.

Ранее режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильмах своего отца Сергея Бондарчука.