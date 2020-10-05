Пётр Романов рассказал о самой запоминающейся роли

Короткая ссылка
Актёр и телеведущий Пётр Романов рассказал о самой запоминающейся роли.
Пётр Романов рассказал о самой запоминающейся роли
  • ©kino-teatr.ru

«Как ни странно, это роль в картине «Он —дракон». Этот мой первый и пока самый запомнившийся проект», — цитирует артиста Newinform.

Романов также заявил, что ему нравится творчество современного режиссёра Олега Трофима.

«Он — выдающийся клипмейкер и талантливый режиссёр, который делает неординарные вещи. К сожалению, с ним мне пока поработать не удалось», — сообщил актёр.

По его словам, также можно выделить творчество режиссёра Егора Абраменко, с которым они вместе работали на площадке и у которого особенный взгляд на съёмку рекламы.

Ранее режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильмах своего отца Сергея Бондарчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить