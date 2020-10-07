В России снимут комедийный сериал о самоизоляции в деревне

«МТС Медиа» снимет комедийный сериал «Афера» о самоизоляции в деревне.

Премьера проекта состоится в 2021 году в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

По сюжету, три брата — Данила, Костя и Ваня Поповы — долгое время наводили страх на жителей своего посёлка. Спасением для соседей становится режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса. Когда ограничения снимаются, односельчане принимают решение не сообщать об этом Поповым.

Главные роли исполнят Данил Стеклов, Александр Волохов и Артём Гайдуков. Также в сериале снимутся Наталия Санько, Игорь Царегородцев, Сергей Стёпин, Татьяна Лялина и другие.

Ранее стало известно, что «МТС Медиа» займётся производством сериалов совместно с продюсерской компанией «Среда».