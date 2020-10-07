В России снимут комедийный сериал о самоизоляции в деревне

Короткая ссылка
«МТС Медиа» снимет комедийный сериал «Афера» о самоизоляции в деревне.
В России снимут комедийный сериал о самоизоляции в деревне
  • © Пресс-служба «МТС Медиа»

Премьера проекта состоится в 2021 году в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

По сюжету, три брата — Данила, Костя и Ваня Поповы — долгое время наводили страх на жителей своего посёлка. Спасением для соседей становится режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса. Когда ограничения снимаются, односельчане принимают решение не сообщать об этом Поповым.

Главные роли исполнят Данил Стеклов, Александр Волохов и Артём Гайдуков. Также в сериале снимутся Наталия Санько, Игорь Царегородцев, Сергей Стёпин, Татьяна Лялина и другие.

Ранее стало известно, что «МТС Медиа» займётся производством сериалов совместно с продюсерской компанией «Среда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить