Кинолог дал рекомендации желающим взять собаку из приюта

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации желающим взять собаку из приюта.
Кинолог дал рекомендации желающим взять собаку из приюта
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что неопытным собаководам брать бездомное животное или животное из приюта не стоит, так как они могут с ними не справиться.

«Первым делом необходимо вымыть собаку. Но делать это нужно с осторожностью. Если с собакой ещё не установился полноценный контакт и доверительные отношения, купание может стать для неё сильным стрессом», — заявил эксперт.

По его словам, в течение первых дней после появления собаки дома нужно посетить ветеринара и получить советы по содержанию, уходу, кормлению, вакцинации и обработке питомца от паразитов.

Как считает Голубев, основное правило в начале процесса — не надоедать и не давить на собаку.

«Нельзя торопить события и пытаться стать другом для такой собаки насильно, бесконечно гладя и обнимая. Такой натиск может напугать питомца», — пояснил он.

После первого адаптационного периода станет ясно, требуется ли питомцу серьёзная коррекция поведения или обычная воспитательная дрессировка.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

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