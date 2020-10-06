Эксперт рассказал подробности о новой схеме интернет-мошенничества

Президент консорциума «Инфорус» эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал подробности о новой схеме интернет-мошенничества.

«Сам Zoom разрешает пользователю при регистрации отправить письма десяти друзьям, пригласить их тоже в Zoom. Кроме того, в момент регистрации пользователю разрешается писать достаточно длинное сообщение — 64 символа», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, злоумышленники стали в этом поле писать поздравление с выигрышем или какую-либо другую заманивающую информацию. Там же содержится ссылка, которая ведёт уже на мошеннический сайт, который ворует данные банковской карты и пытается снять средства.

«В любом случае мошенник от вас ждёт целевого действия: первый шаг — вывести на разговор, второй шаг — развести. Если вы не делаете первый шаг, то мошенник останется ни с чем», — отметил Масалович.

Ранее компания Group-IB выявила схему с использованием сервиса Zoom, который стал особенно популярен за время пандемии. Пользователей заманивают на мошеннические ресурсы под видом получения «компенсации в связи с COVID-19».

Как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.