В библиотеках Москвы проведут виртуальные встречи с писателями

В библиотеках Департамента культуры Москвы проведут виртуальные встречи с поэтами, прозаиками, переводчиками, журналистами и критиками.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В октябре состоится 13 встреч. Первая пройдёт седьмого числа на странице Центральной детской библиотеки №46 имени Сурикова. Участие в мероприятии примет журналист, писатель, переводчик, литературовед Михаил Лукашевич.

В другие дни можно будет пообщаться с автором книг «Готическая коллекция» и «Тёмный инстинкт» Татьяной Степановой, создателем романа «Телефонист» Романом Канушкиным, писателем и журналистом Евгением Бабушкиным.

Ещё один участник — прозаик, историк, радио- и телеведущий Пётр Алешковский.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.