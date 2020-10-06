В группе «Ундервуд» прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Музыкант Владимир Ткаченко из группы «Ундервуд» прокомментировал ситуацию с COVID-19.
В группе «Ундервуд» прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«Все отрасли, которые связаны с массовыми мероприятиями, угасают. У нас на 4 декабря запланирован юбилейный концерт, не знаю, будут ли ещё действовать карантинные меры к тому времени или нет», — цитирует его НСН.

По его словам, очень хочется, чтобы выступление состоялось.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.

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