В группе «Ундервуд» прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
«Все отрасли, которые связаны с массовыми мероприятиями, угасают. У нас на 4 декабря запланирован юбилейный концерт, не знаю, будут ли ещё действовать карантинные меры к тому времени или нет», — цитирует его НСН.
По его словам, очень хочется, чтобы выступление состоялось.
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.