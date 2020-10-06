Синоптик рассказал о погоде в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве и Центральной России.

«До вторника включительно бабье лето продолжится. Нас снова ждут погожие, солнечные деньки с температурным фоном на 6—8 °С выше климатической нормы», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Тишковец, в среду с приближением атлантического циклона возможны небольшие дожди.

«Это, естественно, понизит дневную температуру до +13...+18 °С. В четверг распогодится, потеплеет до +15...+20 °С. В пятницу холодный фронт вновь принесёт скоротечные дожди, это освежит воздух до +12...+17 °С», — сообщил он.

По его словам, в выходные очаг высокого атмосферного давления обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду. Под утро ожидается +4...+9 °С, днём +13...+18 °С.

«Таким же комфортным будет и начало следующей недели. То есть первая половина октября в Москве и Центральной России будет довольно теплой и сухой», — добавил Тишковец.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor прокомментировал бабье лето в городе.