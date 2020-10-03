Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
- globallookpress.com
«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придёт похолодание, чем в центральную Россию», — сказал Варакин.
Специалист пояснил, что причина тёплой погоды, установившейся в европейской части России, заключается в двух атмосферных образованиях в Западной и Восточной Европе.
Варакин уточнил, что на следующей неделе сильные дожди ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии.
Ранее в Росгидромете заявили о скором завершении бабьего лета в Москве.