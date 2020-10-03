Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России

Тёплая погода сохранится в европейской части России до 6—7 октября, затем на северо-западе начнётся похолодание, дневные температуры в центре европейской части понизятся на следующей неделе до 13—16 градусов. Об этом сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придёт похолодание, чем в центральную Россию», — сказал Варакин.

Специалист пояснил, что причина тёплой погоды, установившейся в европейской части России, заключается в двух атмосферных образованиях в Западной и Восточной Европе.

Варакин уточнил, что на следующей неделе сильные дожди ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии.

Ранее в Росгидромете заявили о скором завершении бабьего лета в Москве.