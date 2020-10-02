Фильм-конкурсант ММКФ «Блокадный дневник» покажут в сети в День воинской славы

Фильм из конкурсной программы Московского международного кинофестиваля «Блокадный дневник» выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в День воинской славы России, 27 января 2021 года.

«Для нас большая честь быть в основном конкурсе Московского кинофестиваля. И мы рады, что скоро, 27 января, в день полного снятия блокады, мы вместе с «МТС Медиа» выпустим фильм и его наконец смогут увидеть зрители по всей стране», — цитирует режиссёра фильма Андрея Зайцева пресс-служба «МТС Медиа».

Производство картины заняло более четырёх лет. Фильм основан на воспоминаниях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и других блокадников. Действие ленты разворачивается в феврале 1942 года.

«Блокадный дневник» — это честная картина об одном из самых трагических испытаний в истории нашей страны. Режиссёр говорит об этом с большой болью, с искренним желанием рассказать правду и сохранить память в нашем быстро меняющемся мире о тех, кому было суждено пройти эти нечеловеческие испытания. Очень важно познакомить как можно больше зрителей с этим фильмом, поэтому мы решили поддержать релиз картины», — рассказал вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин.

Ранее стало известно, что «МТС Медиа» и «Среда» займутся совместным производством сериалов.