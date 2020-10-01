Температура в октябре в России на 1—2 °С превысит норму

Температура воздуха в европейской и на большей части азиатской территории России в октябре будет выше нормы на 1—2 °С.

АГН «Москва»

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«Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1—2 °C выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Количество осадков, ожидаемых за месяц, будет около среднего многолетнего количества. На большей части азиатской территории страны превышение температурной нормы также составит 1—2 °C. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России в начале октября.