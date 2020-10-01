Температура в октябре в России на 1—2 °С превысит норму
- АГН «Москва»
- © Никеричев Андрей
«Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1—2 °C выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Количество осадков, ожидаемых за месяц, будет около среднего многолетнего количества.
На большей части азиатской территории страны превышение температурной нормы также составит 1—2 °C.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России в начале октября.