Температура в октябре в России на 1—2 °С превысит норму

Короткая ссылка
Температура воздуха в европейской и на большей части азиатской территории России в октябре будет выше нормы на 1—2 °С.
Температура в октябре в России на 1—2 °С превысит норму
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1—2 °C выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Количество осадков, ожидаемых за месяц, будет около среднего многолетнего количества.

На большей части азиатской территории страны превышение температурной нормы также составит 1—2 °C.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России в начале октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить