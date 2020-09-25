Синоптик рассказал о погоде в регионах России в начале октября

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России в начале октября.
Синоптик рассказал о погоде в регионах России в начале октября
  • Pixabay

«В выходные и в начале недели температура воздуха в Екатеринбурге будет в пределах +15...+17 °С, а вот в первые дни октября температура понизится до +10...+12 °С, по ночам будет +4...+5 °С. Не исключены ночные заморозки», — цитирует синоптика URA.RU.

По словам эксперта, на территории Предуралья и Южного Урала в ближайшие дни прогнозируется бабье лето. То же самое в европейской части России.

Исключением будут Смоленская и Белгородская области. Как пояснил Синенков, на периферии мощного антициклона погода окажется хуже — облачно, небольшие дожди.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить