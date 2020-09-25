Синоптик рассказал о погоде в регионах России в начале октября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России в начале октября.

«В выходные и в начале недели температура воздуха в Екатеринбурге будет в пределах +15...+17 °С, а вот в первые дни октября температура понизится до +10...+12 °С, по ночам будет +4...+5 °С. Не исключены ночные заморозки», — цитирует синоптика URA.RU.

По словам эксперта, на территории Предуралья и Южного Урала в ближайшие дни прогнозируется бабье лето. То же самое в европейской части России.

Исключением будут Смоленская и Белгородская области. Как пояснил Синенков, на периферии мощного антициклона погода окажется хуже — облачно, небольшие дожди.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.