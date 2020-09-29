Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ФГБУ Северо-Западное УГМС.
«Во вторник в Петербурге облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днём +13...+15 °С», — цитирует издание сообщение синоптиков.
Последний день сентября обещает быть теплее. В среду в городе без осадков, +15...+17 °С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 28 сентября, в Москве ожидается похолодание, но во вторник, 29 сентября, бабье лето вернётся.