Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге

Синоптики предупредили о резком похолодании в Санкт-Петербурге. 29 сентября температура днём составит до +13...+15 °С.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ФГБУ Северо-Западное УГМС.

«Во вторник в Петербурге облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днём +13...+15 °С», — цитирует издание сообщение синоптиков.

Последний день сентября обещает быть теплее. В среду в городе без осадков, +15...+17 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 28 сентября, в Москве ожидается похолодание, но во вторник, 29 сентября, бабье лето вернётся.