МЧС предупреждает о сильных ливнях и шквалистом ветре в Крыму

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МЧС предупреждает о сильных ливнях с градом и шквалистом ветре 29 и 30 сентября в Крыму.
МЧС предупреждает о сильных ливнях и шквалистом ветре в Крыму
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

«В связи с выходом Балканского циклона во второй половине дня 29 сентября, в течение суток 30 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, более 30 мм осадков, грозы, град, шквал 20-25 м/с», — говорится в сообщении.

В таких условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, добавили в пресс-службе.

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