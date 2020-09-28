Главный синоптик Петербурга дал прогноз на зиму

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал прогноз на зиму.
Главный синоптик Петербурга дал прогноз на зиму
  • РИА Новости

«Зима без снега осталась в прошлом. Предпосылок для того, что грядущая зима будет без привычного белоснежного «украшения», нет», — цитирует Inforeactor эксперта.

По его мнению, две бесснежные зимы в одно десятилетие — уникальное явление.

Также он отмечает, что точного прогноза нельзя дать, но нужно порассуждать и посмотреть историю.

«Скорее всего, зима будет тёплая, с положительными аномалиями, но будут минусы, снег — тоже», — заключил Колесов.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.

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