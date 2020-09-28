Стала известна дата выхода сериала «Территория»

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Телеканал ТНТ объявил дату премьеры сериала «Территория». Первый эпизод проекта выйдет в эфир в понедельник, 12 октября.
Стала известна дата выхода сериала «Территория»
  • © сериал «Территория»

Всего запланировано восемь эпизодов. По словам создателей сериала, в нём сочетаются такие жанры, как хоррор, роуд-муви и фольклор.

По сюжету, 19-летний Егор (Глеб Калюжный) отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. К нему присоединяются дядя Николай (Андрей Мерзликин), а также две студентки, Таня и Надя. Им предстоит столкнуться с местными суевериями и разгадать тайны прошлого.

Режиссёром выступил Игорь Твердохлебов. Продюсеры проекта ранее работали над такими сериалами, как «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Ольга».

Ранее в пресс-службе ТНТ рассказали, какие мифы легли в основу сюжета «Территории».

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