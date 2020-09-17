На телевидении выйдет российский хоррор-сериал в духе «Твин Пикса»

Осенью 2020 года на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Территория», снятого в жанре фолк-хоррор. По словам создателей ленты, она представляет собой проект «в духе «Твин Пикса» или «Озарка», только про уральские просторы».

«Создатели сериала впервые на российском телевидении решили поработать с мифологией народов Урала и превратить её в драйвовое повествование с настоящим русским колоритом и нашим культурным кодом», — рассказали в пресс-службе канала.

Основой для сериала стала коми-пермяцкая демонология.

«На Урале есть поверье о чуди — народе, который обладал колдовской силой. Они хранили свою тайну, они унесли её с собой под землю. Наверху остались лишь осколки древнего знания: заговоры, поверья, мыжа (сглаз). Наши герои отправятся в путь, в котором им откроется тайна территории: гиблое это место или место силы», — отметил продюсер Антон Щукин.

Роли в проекте исполнили Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Алексей Розин и другие артисты.