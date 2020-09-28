Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области
- globallookpress.com
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра.
«Максимальная температура воздуха 28 сентября +15 °С. Ветер усилится до 3 м/с. 29 сентября максимальная температура составит +11 °С», — приводит издание данные ведомства.
С 30 по 3 октября дневная температура будет держаться на уровне +14...+16 °С. А в воскресенье, 4 октября, она опустится до +8 °С, ночью возможны небольшие осадки в виде снега.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 28 сентября, в Москве ожидается похолодание, но во вторник, 29 сентября, бабье лето вернётся.