В Петербурге зафиксировали третий температурный рекорд с начала осени

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В Санкт-Петербурге в субботу, 26 сентября, воздух прогрелся до +22,5 °С, что превысило предыдущий максимальный для этого дня показатель, установленный в 1974 году. Этот температурный рекорд стал третьим в городе с начала осени, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В Петербурге зафиксировали третий температурный рекорд с начала осени
  • РИА Новости

«В Северной столице обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 26 сентября, который до этого составлял +21,7 °С и был установлен в 1974 году... Так тепло в середине третьей декады сентября в Санкт-Петербурге не было за всю историю наблюдений за погодой», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, это третий температурный рекорд в сентябре и 17-й с начала 2020 года.

Он также не исключил, что в воскресенье, 27 сентября, может быть побит ещё один температурный рекорд.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor прокомментировал бабье лето в городе.

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