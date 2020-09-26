В Петербурге зафиксировали третий температурный рекорд с начала осени
- РИА Новости
«В Северной столице обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 26 сентября, который до этого составлял +21,7 °С и был установлен в 1974 году... Так тепло в середине третьей декады сентября в Санкт-Петербурге не было за всю историю наблюдений за погодой», — написал он на своей странице в Facebook.
По словам синоптика, это третий температурный рекорд в сентябре и 17-й с начала 2020 года.
Он также не исключил, что в воскресенье, 27 сентября, может быть побит ещё один температурный рекорд.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor прокомментировал бабье лето в городе.