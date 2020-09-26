Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Людмила Васильевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы посвятили свою жизнь актёрской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант. И конечно, зрители ценят и искренне любят Ваши блистательные, незабываемые работы в кинематографе», — говорится в сообщении.

Путин также пожелал Максаковой «доброго здоровья и благополучия».

В конце августа Путин поздравил с 100-летним юбилеем художника анимационного кино, режиссёра, народного художника России Леонида Шварцмана.