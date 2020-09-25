Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 181 км к юго-востоку от японского города Симода.

Очаг залегал на глубине 118 км.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 4,2, которое произошло в Мраморном море недалеко от Стамбула.