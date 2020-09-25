Писатель Антон Чиж рассказал, как работает над книгами.

«Когда я начинаю любую книжку, у меня всегда есть эмоциональный внутренний толчок это сделать. Где он возникает и как он возникает, дело сугубо секретное. Но в любом случае это всегда мой личный внутренний вызов — сделать вот такую историю», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Чиж, его персонажи — это скорее аватары современных людей.

По словам писателя, он старается создавать некий виртуальный мир в голове читателя.

«Исторический — это современный детектив в исторических декорациях. Их я стараюсь делать как в театре. Когда вы сидите на десятом или в пятом ряду, вам кажется, что там на заднике лес, море или ещё что-нибудь, а если подойти поближе, то увидите холстины, грубые мазки краски, деревянные конструкции, которыми всё это сколочено», — сказал он.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.