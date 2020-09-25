Антон Чиж рассказал, как работает над книгами

Короткая ссылка
Писатель Антон Чиж рассказал, как работает над книгами.
Антон Чиж рассказал, как работает над книгами
  • @antonchizh_1
  • Instagram

«Когда я начинаю любую книжку, у меня всегда есть эмоциональный внутренний толчок это сделать. Где он возникает и как он возникает, дело сугубо секретное. Но в любом случае это всегда мой личный внутренний вызов — сделать вот такую историю», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Чиж, его персонажи — это скорее аватары современных людей.

По словам писателя, он старается создавать некий виртуальный мир в голове читателя.

«Исторический — это современный детектив в исторических декорациях. Их я стараюсь делать как в театре. Когда вы сидите на десятом или в пятом ряду, вам кажется, что там на заднике лес, море или ещё что-нибудь, а если подойти поближе, то увидите холстины, грубые мазки краски, деревянные конструкции, которыми всё это сколочено», — сказал он.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить