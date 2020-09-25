Климатолог прокомментировал ситуацию с бабьим летом

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин прокомментировал ситуацию с бабьим летом.

«Глобальное потепление приводит к увеличению средней температуры. Средняя температура сентября у нас значительно подросла за последние 40—50 лет. Рост составил, наверное, градуса два», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, за следующее десятилетие температура подрастёт ещё примерно на 0,5 °С или немного больше.

Как отметил эксперт, если говорить о десятилетнем периоде, то вероятность достаточно длительного бабьего лета растёт.

«В противоположность этому растёт вероятность тёмного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не всё в плюс», — добавил Кокорин.

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