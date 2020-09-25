На Ставрополье пройдёт фестиваль под открытым небом

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Фестиваль под открытым небом пройдёт на Ставрополье в День города и края, 26 сентября.
На Ставрополье пройдёт фестиваль под открытым небом
  • © ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ СТАВРОПОЛЯ

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Свой день рождения краевой центр отметит обширной программой, запланировано выступление музыкальных коллективов.

Из-за сложной эпидобстановки выступления пройдут в усечённом формате с минимальным количеством зрителей. Об этом ранее сообщал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Но жители краевого центра смогут посетить небольшие концерты и фестивали.

26 сентября на Александровской площади пройдёт «ЛофтФест» — фестиваль под открытым небом, на котором выступят городские артисты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на территории музейного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре с 23 по 27 сентября пройдёт традиционный музыкальный опен-эйр-фестиваль «Лето. Музыка. Музей».

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