На Ставрополье пройдёт фестиваль под открытым небом
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
Свой день рождения краевой центр отметит обширной программой, запланировано выступление музыкальных коллективов.
Из-за сложной эпидобстановки выступления пройдут в усечённом формате с минимальным количеством зрителей. Об этом ранее сообщал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Но жители краевого центра смогут посетить небольшие концерты и фестивали.
26 сентября на Александровской площади пройдёт «ЛофтФест» — фестиваль под открытым небом, на котором выступят городские артисты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на территории музейного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре с 23 по 27 сентября пройдёт традиционный музыкальный опен-эйр-фестиваль «Лето. Музыка. Музей».