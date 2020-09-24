Международный фестиваль Мартина Макдонаха пройдёт в Перми в октябре

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Международный фестиваль Мартина Макдонаха состоится 1—7 октября в пермском театре «У Моста».
Международный фестиваль Мартина Макдонаха пройдёт в Перми в октябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Программа включает 24 спектакля. Их представят 12 российских театров и восемь театров из других стран.

Постановки зарубежных коллективов будут показаны онлайн с русскими субтитрами.

В Пермь свои проекты привезут Ночной театр из Санкт-Петербурга, Государственный русский театр Удмуртии, а также театры из Чебоксар, Абакана, Краснодара, Воронежа, Ирбита, Ялты, Воркуты и Уфы.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».

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