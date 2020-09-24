Синоптики предупредили о заморозках в Омской области

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Синоптики предупредили о заморозках в ближайшие дни в Омской области.
Синоптики предупредили о заморозках в Омской области
  • Pixabay

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В пятницу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха днём составит около +7 °С. Ветер 8—13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 18 м/с.

В субботу, 26 сентября, прогнозируются ночные заморозки. При прояснении похолодает до -5 °С. В основном температура будет держаться в районе 0...+5 °С. Днём потеплеет до +13 °С. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 27 сентября, ожидается до -4 °С ночью, а днём будет до +14 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Курганской области в среду, 23 сентября.

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