Спасатели предупредили об усилении ветра до 21 м/с в Курганской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Курганской области в среду, 23 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ожидаются дожди, местами усиление порывов ветра до 21 м/с. Повышается риск отключения электричества, обрывов линий электропередачи, природных пожаров, ДТП, падения деревьев и рекламных щитов.

В ведомстве рекомендуют проводить меньше времени на улице, воздержаться от дальних поездок.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о бабьем лете в Центрально-Европейском регионе России.