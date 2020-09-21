Синоптик рассказал о бабьем лете в центре России

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о бабьем лете в Центрально-Европейском регионе России.
Синоптик рассказал о бабьем лете в центре России
  • РИА Новости

«До воскресенья включительно нас ждёт период настоящего бабьего лета», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ожидается ясное небо, температура +20 ˚С во вторник и температура в диапазоне +18…+23 ˚С до конца недели.

Тишковец отметил, что нужная для включения отопления температура установится примерно с 5 октября.

«У нас первая декада октября будет немножко выше, чем положено по норме, а в норму вернётся примерно со второй декады, то есть с 10-го числа. К 10-му числу в любом случае будут включать», — добавил синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о мокром снеге в Свердловской области.

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