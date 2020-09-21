Синоптики предупредили о мокром снеге в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU.
«Эта неделя ожидается холодной. Дневная температура будет держаться в районе +5...+10 °С, ночью столбик термометра может опускаться до 0 °С и даже до -1 °С», — заявили синоптики.
Осадки продолжатся, но постепенно их интенсивность будет снижаться.
«Сильные осадки ожидаются в среду, когда пройдёт дождь с мокрым снегом. Уже в пятницу температура начнёт повышаться», — отметили в Гидрометцентре.
В выходные днём ожидается до +14...+15 °С.
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