Синоптики предупредили о мокром снеге в Свердловской области

В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«Эта неделя ожидается холодной. Дневная температура будет держаться в районе +5...+10 °С, ночью столбик термометра может опускаться до 0 °С и даже до -1 °С», — заявили синоптики.

Осадки продолжатся, но постепенно их интенсивность будет снижаться.

«Сильные осадки ожидаются в среду, когда пройдёт дождь с мокрым снегом. Уже в пятницу температура начнёт повышаться», — отметили в Гидрометцентре.

В выходные днём ожидается до +14...+15 °С.

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