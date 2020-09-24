В Ульяновске 26 сентября пройдёт Всероссийский день бега в формате онлайн, все желающие, вне зависимости от спортивной подготовки и возраста, могут выйти на пробежку.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные городского управления физической культуры и спорта.

Начальник управления Альбина Никитина рассказа, что забеги будут проводиться в образовательных учреждениях в рамках учебного процесса. К мероприятиям смогут присоединиться и жители Ульяновска.

Чтобы принять участие в «онлайн-забеге», нужно запечатлеть себя на фотографии или в видеоформате, выложить съёмку в социальных сетях с хештегами #кросснации2020 #деньбега #спорт73.