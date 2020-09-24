В Ульяновске 26 сентября пройдёт Всероссийский день бега в формате онлайн

Короткая ссылка
В Ульяновске 26 сентября пройдёт Всероссийский день бега в формате онлайн, все желающие, вне зависимости от спортивной подготовки и возраста, могут выйти на пробежку.
В Ульяновске 26 сентября пройдёт Всероссийский день бега в формате онлайн
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные городского управления физической культуры и спорта.

Начальник управления Альбина Никитина рассказа, что забеги будут проводиться в образовательных учреждениях в рамках учебного процесса. К мероприятиям смогут присоединиться и жители Ульяновска.

Чтобы принять участие в «онлайн-забеге», нужно запечатлеть себя на фотографии или в видеоформате, выложить съёмку в социальных сетях с хештегами #кросснации2020 #деньбега #спорт73.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить