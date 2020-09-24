В Ростовской области предупреждение по пожароопасности продлили до 27 сентября

ГУ МЧС Ростовской области продлило предупреждение по пожароопасности до 27 сентября.

«В период 25—27 сентября 2020 года чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) сохранится на территории Ростовской области, в том числе в городе Ростове-на-Дону», — цитирует rostovgazeta.ru сообщение регионального МЧС.

Высокая пожароопасность четвёртого класса в указанные дни сохранится на юге Азовского района.

Жителей области просят серьёзно отнестись к предупреждению и не разжигать костры на природе, а также не бросать спички и окурки в траву.

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