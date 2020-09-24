В Ростовской области предупреждение по пожароопасности продлили до 27 сентября

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ГУ МЧС Ростовской области продлило предупреждение по пожароопасности до 27 сентября.
В Ростовской области предупреждение по пожароопасности продлили до 27 сентября
  • РИА Новости

«В период 25—27 сентября 2020 года чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) сохранится на территории Ростовской области, в том числе в городе Ростове-на-Дону», — цитирует rostovgazeta.ru сообщение регионального МЧС.

Высокая пожароопасность четвёртого класса в указанные дни сохранится на юге Азовского района.

Жителей области просят серьёзно отнестись к предупреждению и не разжигать костры на природе, а также не бросать спички и окурки в траву.

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