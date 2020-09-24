В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду в выходные в Москве
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«До конца недели сохранится замечательная погода. Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу. Дневная температура составит +22...+24 °С в Москве, по области — даже до +25 °С», — приводит ТАСС его слова.
Синоптик отметил, что в воскресенье, 27 сентября, температура будет в пределах +20 °С, что на 5...6 °С выше нормы.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.