В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду в выходные в Москве

Тёплая погода в пределах +20...+25 °С ожидается в Москве в выходные дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели сохранится замечательная погода. Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу. Дневная температура составит +22...+24 °С в Москве, по области — даже до +25 °С», — приводит ТАСС его слова.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 27 сентября, температура будет в пределах +20 °С, что на 5...6 °С выше нормы.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.