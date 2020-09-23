Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
- РИА Новости
Она сообщила, что в эти выходные в столице ожидается тёплая солнечная погода с температурой до +22 °С.
При этом, по её словам, «начиная с понедельника характер погоды изменится, похолодает градуса на 3-4».
«Она будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура все равно останется выше климатической нормы, но все-таки в Москве максимальная температура будет в пределах +16... +17 °С», — цитирует РИА Новости Позднякову.
Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.