Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

Она сообщила, что в эти выходные в столице ожидается тёплая солнечная погода с температурой до +22 °С.

При этом, по её словам, «начиная с понедельника характер погоды изменится, похолодает градуса на 3-4».

«Она будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура все равно останется выше климатической нормы, но все-таки в Москве максимальная температура будет в пределах +16... +17 °С», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.

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