Актёр Александр Петров рассказал о фильме «Стрельцов».

«Мы не пытались дословно реконструировать события, но самые важные вехи в жизни спортсмена обозначили», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это фильм об удивительной и трагической судьбе знаменитого человека — история о том, как он жил, кого любил и как боролся с системой.

«Да, мы слегка романтизируем фигуру футболиста Стрельцова», — отметил Петров.

Как считает актёр, картина будет интересна всем.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.