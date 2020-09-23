Александр Петров рассказал о фильме «Стрельцов»
- РИА Новости
«Мы не пытались дословно реконструировать события, но самые важные вехи в жизни спортсмена обозначили», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, это фильм об удивительной и трагической судьбе знаменитого человека — история о том, как он жил, кого любил и как боролся с системой.
«Да, мы слегка романтизируем фигуру футболиста Стрельцова», — отметил Петров.
Как считает актёр, картина будет интересна всем.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.