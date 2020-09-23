Во Владивостоке открывается фестиваль «Литература Тихоокеанской России — 2020»

Во Владивостоке с 24 по 26 сентября пройдёт фестиваль «Литература Тихоокеанской России — 2020», на который приедут известные писатели страны.

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» — крупнейшее событие в литературной жизни Дальнего Востока. Три дня, с 24 по 26 сентября, во Владивостоке будут проходить встречи со знаменитыми писателями, презентации книг и мастер-классы.

Как сообщает ИА PrimaMedia, во Владивосток уже приехали десятки региональных и федеральных писателей, чтобы провести творческие встречи с читателями, принять участие в дискуссиях, круглых столах и мастер-классах. В их числе фантаст Сергей Лукьяненко, писатели Павел Басинский, Андрей Геласимов, Андрей Рубанов и другие.

Торжественное открытие фестиваля пройдёт 24 сентября в Адмиральском сквере. Для гостей подготовлены литературно-музыкальные композиции с участием актёров приморских театров и музыкальные номера.

Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.