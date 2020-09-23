Во Владивостоке объявлена программа 18-го кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Объявлена конкурсная программа 18-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдёт во Владивостоке с 10 по 16 октября 2020 года.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Программа состоит из 18 секций, развёрнуто представляющих самые важные фильмы текущего сезона.

Фестиваль откроется показами двух драм — «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас и «Эсав» режиссёра Павла Лунгина.

В честь Года памяти и славы в России кураторы фестиваля предлагают посмотреть фильмы о войне: документальный «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и военно-историческую драму «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Ранее сообщалось о победителях фестиваля «Кинотавр», прошедшего в Сочи.