Во Владивостоке объявлена программа 18-го кинофестиваля «Меридианы Тихого»
- © Кадр из фильма «Эсав»
Об этом пишет vostokmedia.com.
Программа состоит из 18 секций, развёрнуто представляющих самые важные фильмы текущего сезона.
Фестиваль откроется показами двух драм — «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас и «Эсав» режиссёра Павла Лунгина.
В честь Года памяти и славы в России кураторы фестиваля предлагают посмотреть фильмы о войне: документальный «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и военно-историческую драму «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.
Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.
Ранее сообщалось о победителях фестиваля «Кинотавр», прошедшего в Сочи.