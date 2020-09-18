«Пугало», «Китобой» и «Маша»: названы победители фестиваля «Кинотавр»

В Сочи завершился открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Лучшим фильмом стала картина «Пугало». Приз за режиссуру достался Филиппу Юрьеву («Китобой»), а самым выдающимся дебютом оказалась лента Анастасии Пальчиковой «Маша». Наград за лучшие роли удостоились Владимир Онохов и Валентина Романова-Чыскыырай. Специальным дипломом «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» отмечена лента Михаила Сегала «Глубже!».

В пятницу, 18 сентября, в Сочи состоялась церемония награждения участников 31-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Главный приз получила лента Дмитрия Давыдова «Пугало». Главная героиня картины — знахарка-отшельница, которая спасает безнадёжно больных пациентов, но страдает от собственного дара.

Давыдов отметил, что «Пугало» стало первым якутским фильмом, представленным на фестивале. Кроме того, режиссёр был удостоен награды имени Даниила Дондурея от Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Лучшим постановщиком смотра признан Филипп Юрьев — он снял ленту «Китобой», которая также победила в параллельной программе Венецианского кинофестиваля. На «Кинотавре» картина была отмечена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Награду за дебютную работу вручили режиссёру фильма «Маша» Анастасии Пальчиковой. Ранее постановщица работала вместе с Валерием Тодоровским и Анной Меликян. «Мне лестно, что мой фильм попал в конкурс, реакция зала — это моя главная награда, я слышала, как они смеются», — приводит слова Пальчиковой ТАСС.

Съёмочная группа фильма «Маша» режиссёра Анастасии Пальчиковой (вторая слева)

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Валентине Романовой-Чыскыырай удалось создать наиболее убедительный женский образ в фильме «Пугало». Артистке вручили приз за лучшую женскую роль.

Приз имени Олега Янковского в аналогичной мужской номинации присудили Владимиру Онохову, который сыграл главную роль в картине «Китобой».

Приза за лучшую операторскую работу был удостоен Николай Желудович. Он отвечал за съёмки фильма Анны Меликян «Трое».

Дипломом «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» члены жюри поощрили картину Михаила Сегала «Глубже!». Награду забрал исполнитель главной роли Александр Паль.

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий получил автор и постановщик картины «Конференция» Иван И. Твердовский.

Работа группы OQJAV, участники которой написали оригинальное музыкальное сопровождение к фильму «Человек из Подольска», была отмечена призом имени Микаэла Таривердиева.

Режиссёр фильма «Китобой» Филипп Юрьев (слева), актриса Кристина Асмус (вторая слева) и продюсер Алексей Учитель (справа)

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Лауреатом почётного приза «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино» в этом году стал Андрей Хржановский. Его мультфильм «Нос, или Заговор «не таких», основанный на произведениях Гоголя и Шостаковича, в этом году открывал смотр.

Председателем жюри основного конкурса в этом году был Борис Хлебников. Ему помогали Оксана Фандера, Владимир Вдовиченков, Фёдор Лясс, Дарья Златопольская, Нигина Сайфуллаева и Екатерина Филиппова.

Днём 18 сентября также были объявлены итоги голосования на портале «Кинопоиск». Приз зрительских симпатий достался фильму Оксаны Карас «Доктор Лиза». Второе и третье места заняли ленты «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева.

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Лауреатов конкурса короткого метра объявили несколько раньше — 15 сентября. Главный приз с формулировкой «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами» получил фильм «Сера» режиссёра Лана Влади. Также картине достался приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «За социальную точность и художественный аскетизм».

Дипломами «За артистизм в осмыслении жанра» Гильдия поощрила создателей ленты «Я люблю Еву» (режиссёр Кристина Манжула).

Дипломы жюри конкурса короткого метра достались лентам «Открой, это мама» Нины Воловой — «За тонкое соединение документального и игрового» и «Варя» Ники Горбушиной с формулировкой «Варя — ты огонь!».

Короткометражные фильмы в этом году оценивали Клим Шипенко, Сергей Корнихин, Алексей Артамонов, Александр Робак и Ирина Горбачёва.

«Кинотавр», который традиционно проводится в июне, в этом году перенесли из-за пандемии коронавируса. Благодаря этой мере после снятия ограничений фестиваль удалось провести в традиционном формате, а не в интернет-пространстве.

Некоторые массовые мероприятия, включая открывающую красную дорожку, пришлось отменить. Сеансы, которые относились к программе жанрового кино, проходили прямо на Театральной площади перед основной площадкой.

Во время фестиваля о заражении коронавирусом сообщил в соцсетях Александр Молочников. Режиссёр подчеркнул, что тест, который он сделал перед походом на показ собственного фильма «Скажи ей», был отрицательным. Однако позже выяснилось, что постановщик всё-таки болен. Ранее коронавирус выявили у артиста, который занят в спектакле Молочникова «Бульба. Пир».

На площадках кинофестиваля был организован масочный режим и обеспечено соблюдение социальной дистанции.