В Петербурге вручили награды ведущим реставраторам города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награды ведущим реставраторам города.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Церемония прошла в Смольном. Мероприятие приурочили к 75-летию ленинградской школы реставрации.

«С первых дней окончания блокады Ленинграда реставраторы занимались восстановлением культурного наследия», — отметил Беглов.

Почётные знаки вручены 22 специалистам.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.