В Петербурге вручили награды ведущим реставраторам города

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награды ведущим реставраторам города.
В Петербурге вручили награды ведущим реставраторам города
  • ©gov.spb.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Церемония прошла в Смольном. Мероприятие приурочили к 75-летию ленинградской школы реставрации.

«С первых дней окончания блокады Ленинграда реставраторы занимались восстановлением культурного наследия», — отметил Беглов.

Почётные знаки вручены 22 специалистам.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

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