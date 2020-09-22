В Петербурге вручили награды ведущим реставраторам города
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
Церемония прошла в Смольном. Мероприятие приурочили к 75-летию ленинградской школы реставрации.
«С первых дней окончания блокады Ленинграда реставраторы занимались восстановлением культурного наследия», — отметил Беглов.
Почётные знаки вручены 22 специалистам.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.