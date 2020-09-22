Эксперт рассказал об акции «На работу на велосипеде» в Петербурге

Председатель клуба велосипедистов «ВелоПитер» Илья Гуревич рассказал об акции «На работу на велосипеде» в Санкт-Петербурге.

«На работу на велосипеде» в этом году пройдёт 29 сентября. Эта акция призвана показать людям, что и без автомобиля жизнь есть: можно приехать на работу на велосипеде, и во многих случаях это будет даже быстрее», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, тенденция по увеличению числа велосипедистов в последнее время замедлилась. Как отметил Гуревич, велодорожки начали строиться, но их пока очень мало.

«Те, кто бесстрашен, продолжают ездить в потоке машин. Люди, которым страшно, им становится только страшнее», — добавил он.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров.