Во Владивостоке пройдёт кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке с 10 по 16 октября пройдёт 18-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Фестиваль откроется показами двух драм — «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас и «Эсав» режиссёра Павла Лунгина.

На фестивале представлена международная конкурсная программа фильмов, созданных режиссёрами из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Россию в конкурсе представляют четыре картины: полнометражные «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева, короткометражные фильмы «Отпуск» Антона Сазонова и «Голый» Кирилла Хачатурова.

В секции «Панорама» будут представлены новые фильмы ведущих мировых режиссёров — Филиппа Гарреля, Хон Сан Су, Кристи Пую, Дмитрия Мамулии, Раду Жуде, Цай Минляна и других.

Партнёром образовательной программы станет Московская школа кино.

Ранее сообщалось о победителях фестиваля «Кинотавр», прошедшего в Сочи.