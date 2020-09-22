Во Владивостоке пройдёт кинофестиваль «Меридианы Тихого»

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Во Владивостоке с 10 по 16 октября пройдёт 18-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».
Во Владивостоке пройдёт кинофестиваль «Меридианы Тихого»
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Фестиваль откроется показами двух драм — «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас и «Эсав» режиссёра Павла Лунгина.

На фестивале представлена международная конкурсная программа фильмов, созданных режиссёрами из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Россию в конкурсе представляют четыре картины: полнометражные «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева, короткометражные фильмы «Отпуск» Антона Сазонова и «Голый» Кирилла Хачатурова.

В секции «Панорама» будут представлены новые фильмы ведущих мировых режиссёров — Филиппа Гарреля, Хон Сан Су, Кристи Пую, Дмитрия Мамулии, Раду Жуде, Цай Минляна и других.

Партнёром образовательной программы станет Московская школа кино.

Ранее сообщалось о победителях фестиваля «Кинотавр», прошедшего в Сочи.

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