Во Владивостоке пройдёт кинофестиваль «Меридианы Тихого»
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Фестиваль откроется показами двух драм — «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас и «Эсав» режиссёра Павла Лунгина.
На фестивале представлена международная конкурсная программа фильмов, созданных режиссёрами из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Россию в конкурсе представляют четыре картины: полнометражные «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева, короткометражные фильмы «Отпуск» Антона Сазонова и «Голый» Кирилла Хачатурова.
В секции «Панорама» будут представлены новые фильмы ведущих мировых режиссёров — Филиппа Гарреля, Хон Сан Су, Кристи Пую, Дмитрия Мамулии, Раду Жуде, Цай Минляна и других.
Партнёром образовательной программы станет Московская школа кино.
Ранее сообщалось о победителях фестиваля «Кинотавр», прошедшего в Сочи.