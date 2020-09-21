Юрист и писатель Юкша поделился воспоминаниями о Борисове

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Юрист и писатель Янис Юкша поделился воспоминаниями об актёре, режиссёре, ведущем передачи «Русское лото» Михаиле Борисове.
Юрист и писатель Юкша поделился воспоминаниями о Борисове
  • ©Официальный сайт Михаила Борисова

«К глубокому сожалению, скончался известный человек, талантливый телеведущий и просто очень хороший товарищ — Михаил Борисов», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Юкша, Борисов был ярким представителем деятелей отечественной культуры и деловой жизни, которые вышли из Горного института. По словам юриста, эта плеяда оставила заметный след в истории страны.

«Джентльмен, хороший товарищ, талантливый преподаватель, который передавал студентам знания о своей профессии… Мы все, кто его знал, скорбим и выражаем глубокие соболезнования его близким. Будем всегда помнить Михаила Борисова, он этой памяти достоин», — добавил Юкша.

Ранее пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти Борисова.

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