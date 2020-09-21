Писатель Борис Орлов рассказал о самоизоляции

Председатель петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов рассказал о самоизоляции.

«Ну, а что касается пандемии, то моя точка зрения такая: здесь ещё много неопределённого. Хотя власти всё сделали правильно с ограничениями. Мне, правда, жаль, что долго был закрыт Дом писателя. Но мы продолжаем писать книги, работать», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, жизнь продолжается, проходят встречи, конкурсы, недавно стартовал поэтический конкурс «Мы сбережём тебя, русская речь».

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.