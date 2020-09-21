В Индии снова открыли доступ в Тадж-Махал

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В Индии снова открыли доступ в мавзолей Тадж-Махал, ранее закрытый из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Индии снова открыли доступ в Тадж-Махал
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, в первый день работы его посетили почти 2,5 тыс. человек.

Суперинтендант археологического управления города Агра Васант Кумар Сварнкар сообщил, что до коронавируса среднее число посетителей в Тадж-Махале было 40 тыс. человек в день, а на пике — 170 тыс. человек в день.

В настоящее время из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, Тадж-Махал могут посетить не более 5 тыс. человек в сутки.

В июле сообщалось, что правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

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