Вильфанд пообещал «настоящее» бабье лето в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в Москву со вторника, 22 сентября, волны тепла, осадков не ожидается.
Вильфанд пообещал «настоящее» бабье лето в Москве
  • РИА Новости

«В центре Европейской России и в Московском регионе в частности начнётся настоящее бабье лето. Начиная со вторника в течение недели температура будет +19...+22 °С, что на 4—6 °С выше нормы. Очень высокая температура для третьей декады сентября», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что «будут поступать воздушные массы, сформировавшиеся в тёплых регионах».

Вильфанд добавил, что с учётом антициклона погода будет малооблачной и без осадков.

Ранее НСН со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщала, какой будет в 2020 году зима в России.

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