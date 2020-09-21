Вильфанд пообещал «настоящее» бабье лето в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в Москву со вторника, 22 сентября, волны тепла, осадков не ожидается.

«В центре Европейской России и в Московском регионе в частности начнётся настоящее бабье лето. Начиная со вторника в течение недели температура будет +19...+22 °С, что на 4—6 °С выше нормы. Очень высокая температура для третьей декады сентября», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что «будут поступать воздушные массы, сформировавшиеся в тёплых регионах».

Вильфанд добавил, что с учётом антициклона погода будет малооблачной и без осадков.

Ранее НСН со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщала, какой будет в 2020 году зима в России.