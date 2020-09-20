В Гильдии актёров кино назвали Чуприкова добрым и удивительным человеком

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти актёра Владимира Чуприкова.

«Он очень любил помочь и что-то сделать для своих друзей, коллег, актёров... Это удивительный человек. Когда у актёра Игоря Гузуна случилась сложнейшая жизненная ситуация, Володя тут же прибежал и говорит: «Давайте что-то сделаем, ему нужно помочь деньгами». И помогал, помогал бескорыстно, без всякого пиара, шума. Чем мог, тем и помогал, кому даже привозил картошку и морковку с дачи. Добрейшей души человек», — рассказала Гущина.

Она отметила, что видела последний раз Чуприкова в пятницу, 18 сентября.

«Ничего не предвещало... Он попрощался, посмеялись, у нас было мероприятие гильдии, он сказал: «Еду на дачу». Его самая запоминающаяся роль, внешне, если представить Володю Чуприкова, — это Никита Сергеевич Хрущёв. Он всю жизнь играл эту роль во многих фильмах», — заявила собеседница RT.

Гущина также рассказала, что до пандемии состоялся показ по инициативе Чуприкова.

«Он показал фильм о Гагарине, художественный фильм, который был почему-то забыт и не воспринимался кинематографистами. Приехали космонавты, среди них пользовался вниманием, уважением», — пояснила она.

Гущина также добавила, что у Чуприкова было огромное количество ролей.

«250 ролей... И только в этом году к выходу готовится 22 проекта. То есть он очень востребованный актёр эпизода, так назовём, как был Павел Винник. Прощаясь с Володей, могу сказать, что ушёл очень добрый человек. Ему было всего 56 лет», — заключила она.

По словам Гущиной, информацию по поводу похорон сообщат дополнительно в понедельник.

19 сентября скончался актёр Владимир Чуприков. Он окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу РАМТа.