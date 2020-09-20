Умер актёр Владимир Чуприков

Короткая ссылка
Актёр Владимир Чуприков скончался 19 сентября. Об этом сообщается на сайте Российского академического Молодёжного театра (РАМТ).
Умер актёр Владимир Чуприков
  • Владимир Чуприков. Кадр из сериала «Черная кошка». Архивное фото / © Кинокомпания «Русское» (2016)

«19 сентября ушёл из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чуприков «окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра», он «сыграл в «Бане», «Димке-невидимке», во «Сне с продолжением», в легендарной «Ловушке № 46...».

«Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!» — сообщили в РАМТе.

Ранее сообщалось, что российский актёр Сергей Колтаков скончался в возрасте 64 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить