Умер актёр Владимир Чуприков

Актёр Владимир Чуприков скончался 19 сентября. Об этом сообщается на сайте Российского академического Молодёжного театра (РАМТ).

«19 сентября ушёл из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чуприков «окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра», он «сыграл в «Бане», «Димке-невидимке», во «Сне с продолжением», в легендарной «Ловушке № 46...».

«Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!» — сообщили в РАМТе.

Ранее сообщалось, что российский актёр Сергей Колтаков скончался в возрасте 64 лет.